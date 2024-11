Ventimila in corteo a Torino. Antagonisti scatenati

Cgil e Uil scendono in piazza anche a Torino per dire che il governo Meloni non vede i bisogni del Paese con precarietà diffusa, tagli alla spesa, liste d’attesa in sanità, blocco del turnover nella pubblica amministrazione, stipendi affondati dall’inflazione, assenza di un piano industriale, gente che non arriva alla fine del mese mentre il governo si riempie la bocca di “un’occupazione mai così alta” e se ne frega del potere d’acquisto e dei salari sempre più bassi.

La manifestazione, pacifica e senza incidenti fino all’intervento degli antagonisti che conosciamo, sono sempre quelli, quelli che il Sindaco Lo Russo pretende di democratizzare, è poi stata trasformata, per un parte, quella del sociale, nella solita bagarre che conosciamo, con scontri tra le forze dell’ordine e gli antagonisti che avevano partecipato allo “spezzone sociale” del corteo davanti a Porta Nuova quando gli antagonisti hanno cercato di entrare sfondando il cordone di polizia e scandendo slogan contro il ministro del Trasporti Matteo Salvini e la Tav e bruciando foto di Meloni e Salvini.

Le forze dell’ordine (al link un comunicato stampa del sindacato FSP Polizia di Stato di Torino) li hanno fermati con scudi e sfollagente, mentre i manifestanti hanno risposto con calci e pugni e usando le aste delle bandiere.

La gazzarra ha rinvigorito l’assalto politico alla manifestazione con la sorella d’Italia Montaruli a dichiarare che gli antagonisti rispondevano alle parole di Landini (“parole violente” le ha definite tutta la destra di governo, loro che usano la bocca come un lanciafiamme), subito rincorsa da altri esponenti di partito e di governo sulla strada dell’oscurare le ragioni dello sciopero svilendole in propaganda.

(29 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata