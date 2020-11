Lorenza Morello vince il Premio Internazionale Buone Pratiche Informazione – Cultura – Economia 2020

di Lorenza Morello #LorenzaMorellocè twitter@gaiaitaliacom #Economia

“Sono onorata e riconoscente di questo premio inaspettato” queste le prime parole di Lorenza Morello, presidente nazionale APM che da anni presta la propria opera pro bono presso le istituzioni nazionali e internazionali per lo sviluppo dell’economia e della cultura.

Nelle motivazioni del prestigioso premio riconosciuto alla presidente Morello si legge: “Nello Stato di Emergenza che ha contraddistinto a livello mondiale l’anno 2020 ha svolto con competenza, umanità e con una comunicazione efficiente ed efficace le proprie attività contribuendo al rilancio della informazione, della cultura e dell’economia italiana ed europea”.

I Premi Buone Pratiche 2020 sono indetti da NewsReminder in collaborazione con il Parlamento europeo- Ufficio Italia al fine di far emergere le iniziative più lodevoli, le esperienze guida, le “buone pratiche”, anche comportamentali, di professionisti, imprenditori, lavoratori rappresentanti delle realtà civili, e in generale di tutti coloro la cui esperienza ha effetti sulla nostra società interconnessa.

I Premiati sono membri di diritto del Comitato Tecnico Scientifico Autori dell’Abitare di Re Mind e daranno in questo ambito contributi di idee.

Il Premio Internazionale Buone Pratiche Informazione – Cultura – Economia è stato presentato all’interno di un think tank Re Mind che ha visto i saluti “dei padroni di casa” Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio Italia del Parlamento Europeo, da Paolo Crisafi, Presidente di Re Mind Filiera Immobiliare, e dalla Ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina, dalla Ministra per la PA Fabiana Dadone, dalla Sottosegretaria per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo Lorenza Bonaccorsi, dal Presidente della Commissione Beni Culturali e Istruzione Pubblica del Senato Riccardo Nencini e dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Moderatore della premiazione: Alessandro Galimberti.

(13 novembre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata