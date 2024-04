Perché sorride il protagonista del film “Io Capitano”

di Ivan Remonato

Lo abbiamo visto in molti e invito chi non lo ha fatto a guardarlo, non riprendo la trama e non faccio nessuna considerazione sul film, inizio dalla fine. Il film si conclude con il protagonista che riesce a condurre una nave, stracolma di persone disperate alla ricerca di un futuro, dalla Libia all’Italia, felice di essere riuscito a raggiungere le nostre coste.

Credo il protagonista sia ingenuo nell’essere felice, vediamo quali scenari potrebbero attenderlo :

Potrebbe essere accusato e condannato perché giuridicamente definito scafista, è lui che conduce la nave portando esseri umani in salvo dall’inferno libico alla “ civiltà europea “.

Quindi forse sorride felice di fronte alla prospettiva di finire nelle patrie galere.

Se gli andasse bene potrebbe non essere accusato, scendere dalla nave, finendo ammassato insieme ad altre persone, e, una volta liberato sul nostro territorio, essere “ libero” di cercare fortuna, vediamo alcune delle opportunità che potrebbe avere :

Finire a lavorare come schiavo nei nostri campi, una montagna di ore sottopagate senza alcun diritto.

Chiedere l’elemosina.

Essere sfruttato nell’edilizia sottopagato e in nero, senza il rispetto di alcuna norma di sicurezza.

Fare il rider, attraverso forme di caporalato, e pedalare a più non posso, ovunque per soddisfare i nostri appetiti.

Quindi forse sorride felice in attesa di essere usato come carne da macello dal nostro sistema economico. Cosa lo attende sotto l’aspetto umano, lui per molti è un clandestino, un pericolo, un illegale, un essere che attenta al nostro benessere, al nostro perbenismo e a chissà cos’altro.

Quindi forse sorride felice di incontrare chi lo guarderà male per il colore della sua pelle, per la sua provenienza e che vorrebbe che non fosse mai partito, o fosse rimasto bloccato in Libia, o morto in mare.

Insomma alla domanda nel titolo la mia risposta è, sorride perché ignora cosa lo aspetta.

(8 aprile 2024)

